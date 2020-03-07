Первый случай заражения коронавирусом COVID-19 был подтвержден на Мальте. Об этом сообщает Malta Today, ссылаясь на данные Минздрава страны.

По словам министра здравоохранения страны Криса Ферна, инфицированной является 12-летняя девочка, которая в начале текущей недели вернулась из Италии.

"Девочка вместе с родителями и сестрой после возвращения из Рима были помещены на карантин. Однако только 5 марта у девочки появились симптомы коронавируса", - говорится в сообщении.

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