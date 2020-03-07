На Мальте подтвердили первый случай коронавируса [ Редактировать ]
Первый случай заражения коронавирусом COVID-19 был подтвержден на Мальте. Об этом сообщает Malta Today, ссылаясь на данные Минздрава страны.
По словам министра здравоохранения страны Криса Ферна, инфицированной является 12-летняя девочка, которая в начале текущей недели вернулась из Италии.
"Девочка вместе с родителями и сестрой после возвращения из Рима были помещены на карантин. Однако только 5 марта у девочки появились симптомы коронавируса", - говорится в сообщении.
Ранее мы писали о том, что экс-посол Ирана в Сирии умер из-за коронавируса. Также в Китае одобрили тест-систему для быстрой диагностики коронавируса.
Читайте также о том, как понять что у вас коронавирус. Кроме того, помните: чтобы обезопасить себя, в первую очередь, придерживайтесь простых правил гигиены, которые помогут вам в профилактике заболевания.
по теме
На Донбассе ввели ограничения на КПВВ из-за коронавируса
Гражданам с признаками коронавируса откажут в пересечении КПВВ
В Китае одобрили тест-систему для быстрой диагностики коронавируса
Система позволяет диагностировать коронавирус за 29 минут
"Евровидение-2020" могут отменить из-за коронавируса
В Нидерландах зафиксировали первую смерть от коронавируса
Жительницу Донбасса госпитализировали с подозрением на коронавирус
В четверг, 5 марта, в Донецкой области жительницу Краматорска госпитализировали с подозрением на коронавирус