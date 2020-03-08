Переговоры Украины и Международного валютного фонда относительно нового кредита затягиваются в связи с отставкой правительства Алексея Гончарука. Об этом сообщает издание Bloomberg.

Как отмечается, правительство Гончарука инвесторов устраивало. Кроме того, генерального прокурора Руслана Рябошапку поддерживали на Западе. Теперь инвесторов настораживает возможное усиление влияния олигархов на новое украинское правительство.

В связи с этой ситуацией кредит от МВФ для Украины в размере 5,5 млрд долларов задерживается на месяцы.

Напомним, недавно новый министр финансов Игорь Уманский во время встречи с постоянным представителем МВФ в Украине Йостою Люнгманом подчеркнул, что сотрудничество с Фондом сейчас является для него приоритетной.

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