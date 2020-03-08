Крушение МН17: в Нидерландах состоялась акция памяти жертв [ Редактировать ]
В Гааге у посольства России состоялась акция по случаю судебного процесса относительно сбивания самолета рейса MH17, сообщает DW.
В Гааге под посольством Российской Федерации родственники погибших в катастрофе рейса МН17 установили 298 белых стульев, которые символизируют жертв трагедии. В память о своих близких и родных на стулья положили белые розы и фотографии. Также установили плакаты, в частности с требованием правосудия для МН17 и о том, что человечность важнее политики.
Родственники погибших рейса МН17 минутой молчания почтили память погибших.
В молчаливой акции протеста под посольством России в Нидерландах приняли участие около 15 родственников погибших, а также простые прохожие.
Напомним, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отказался запрещать экстрадицию Владимира Цемаха, который фигурирует в деле о катастрофе МН17 на Донбассе, в Нидерланды.
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