В Гааге у посольства России состоялась акция по случаю судебного процесса относительно сбивания самолета рейса MH17, сообщает DW.

В Гааге под посольством Российской Федерации родственники погибших в катастрофе рейса МН17 установили 298 белых стульев, которые символизируют жертв трагедии. В память о своих близких и родных на стулья положили белые розы и фотографии. Также установили плакаты, в частности с требованием правосудия для МН17 и о том, что человечность важнее политики.

Родственники погибших рейса МН17 минутой молчания почтили память погибших.

В молчаливой акции протеста под посольством России в Нидерландах приняли участие около 15 родственников погибших, а также простые прохожие.

Напомним, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отказался запрещать экстрадицию Владимира Цемаха, который фигурирует в деле о катастрофе МН17 на Донбассе, в Нидерланды.