Президент Китайской народной республики Си Цзиньпин впервые после вспышки эпидемии коронавируса COVID-19 посетил Ухань. Об этом сообщает Синьхуа.

Как выяснилось, Си Цзиньпин посетил больницу "Хошэньшань" после того, как прибыл с целью проведения инспекции в Ухань. Он также решил провести проверку эксплуатации больницы, приема и лечения пациентов.

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Си Цзиньпин проверил защитные меры медработников, а также ознакомился с научными исследованиями для борьбы с эпидемией.

В мире зарегистрировано уже 114 452 случая заболевания коронавирусом COVID-19. А также, от коронавируса выздоровели 64 169 человек.

Напомним, что в Украине зафиксирован первый случай коронавируса. Известно, что вирусом заразился мужчина из Черновицкой области.

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