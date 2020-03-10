Во вторник, 10 марта, Юрия Полюховича назначили и.о. министра образования и науки Украины. Соответствующее решение принято на заседании правительства, передает пресс-служба МОН.

"Временное исполнение обязанностей министра образования и науки Украины возложено на Юрия Полюховича", - указали в министерстве.

Сам Полюхович указал, что "очень важно, чтобы действовал принцип непрерывности власти".

"Для меня честь - исполнять обязанности министра. Я сделаю все от меня зависящее, чтобы министерство работало слаженно и надлежащим образом выполняло свои функции", - отметил и.о. министра образования и науки.

Юрий Полюхович с 2014 до 2016 года был советником министра образования и науки Украины на общественных началах. С 2017 года возглавляет общественную организацию "Украинский научно-исследовательская фонд". 11 сентября 2019 года был назначен на должность первого заместителя 11-го министра образования и науки Украины Анны Новосад.

Работу в МОН совмещает с преподаванием в Национальном университете имени Тараса Шевченко магистерского курса "История цивилизаций доколумбовой Америки". Свободно владеет английским, испанским и классической чольти (иероглифическая письменность майя).

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