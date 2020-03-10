Во вторник, 10 марта, в Черновцах медики госпитализировали еще одного мужчину с подозрением на заражение коронавирусом Covid-19. Об этом сообщает Черновицкая облгосадминистрация.

Мужчина вернулся из страны, в которой был зафиксирован случай Covid-19. Его госпитализировали в инфекционное отделение Черновицкой областной клинической больницы с признаками инфекционной болезни.

При этом в ОГА не уточнили, в какой именно стране побывал мужчина.

"Таким образом, с подозрением на коронавирус в больнице сейчас находится три человека", – говорится в сообщении.

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