Коронавирус заподозрили еще у одного человека в Черновцах [ Редактировать ]
Во вторник, 10 марта, в Черновцах медики госпитализировали еще одного мужчину с подозрением на заражение коронавирусом Covid-19. Об этом сообщает Черновицкая облгосадминистрация.
Мужчина вернулся из страны, в которой был зафиксирован случай Covid-19. Его госпитализировали в инфекционное отделение Черновицкой областной клинической больницы с признаками инфекционной болезни.
При этом в ОГА не уточнили, в какой именно стране побывал мужчина.
"Таким образом, с подозрением на коронавирус в больнице сейчас находится три человека", – говорится в сообщении.
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