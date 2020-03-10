В Киеве часть домов осталась без холодной воды/ Фото: zp.depo.ua

Во вторник, 10 марта, в Киеве по нескольким адресам отключили холодную воду. Об этом сообщили в пресс-службе "Киевводоканала".

Отмечается, что это связано с авариями, которые произошли на сети водоснабжения.

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Коммунальщики уже начали устранять неполадки. По их словам, вода появится в течение суток.

Водоснабжение отсутствует по адресам:

улица Моринецкая 1а, 1б, 1в, 1д, 4

улица Квитки Цисык 40

улица Котельникова 32/11

улица Кольцова 14л

улица Радченко 1 - 17.

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