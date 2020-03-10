В Киеве часть жителей осталась без холодной воды [ Редактировать ]
Во вторник, 10 марта, в Киеве по нескольким адресам отключили холодную воду. Об этом сообщили в пресс-службе "Киевводоканала".
Отмечается, что это связано с авариями, которые произошли на сети водоснабжения.
Коммунальщики уже начали устранять неполадки. По их словам, вода появится в течение суток.
Водоснабжение отсутствует по адресам:
улица Моринецкая 1а, 1б, 1в, 1д, 4
улица Квитки Цисык 40
улица Котельникова 32/11
улица Кольцова 14л
улица Радченко 1 - 17.
Ранее мы писали о том, что в Киеве из окна многоэтажки выпала девушка.
Также читайте новость о том, что в Киеве на Нивках водитель BMW устроил страшное ДТП.
по теме
В Киеве на Нивках водитель BMW устроил страшное ДТП
В ночь на 10 марта в Киеве на пересечении улиц Стеценко и Щербаковского произошло ДТП
В Италии из-под крана вместо воды потекло вино: что произошло
Инцидент произошел из-за поломки на винодельном заводе
В киевском метро появятся табло обратного отсчета времени
Первые табло планируют установить летом 2020 года