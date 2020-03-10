Во вторник, 10 марта, в Голосеевском районе Киева по адресу улица Антоновича 103 а из окна 20-этажного жилого дома выпала девушка. От полученных травм она скончалась. Об этом сообщает "Информатор".

Тело девушки обнаружили жильцы дома около 8:00.

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"Бездыханное тело нашли у входа в подъезд", - говорится в сообщении.

Личность девушки пока не установили, на вид ей около 25 лет. С какого этажа выпала выпала погибшая, а также то, был это суицид или несчастный случай – пока неизвестно.

В результате падения девушка получила травмы несовместимые с жизнью. На месте работали патрульные, медики и следственно-оперативная группа.

Детали происшествия устанавливаются.

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