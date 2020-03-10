В марте единственный счет-уведомление в Киеве будет содержать начисления за горячее водоснабжение и отопление в полном объеме, а сумма перерасчета по коэффициенту газа будет отражена в колонке "перерасчет". Об этом на брифинге сообщил генеральный директор "Центра коммунального сервиса" (ЦКС) Андрей Щербина, передает "РБК-Украина".

Он отметил, что начиная с марта при формировании счетов-сообщений будут внесены изменения в блок с начислениями КП "Киевтеплоэнерго", а именно:

в колонке "начислено" будет отображена 100% сумма начисления за услуги отопления и горячего водоснабжения;

однако в колонке "перерасчет" будет указана сумма "скидки" в связи с изменением цены на природный газ

"Также отдельной строкой на лицевой стороне счета-извещения в блоке "Киевтеплоэнерго" указаны суммы перерасчета за соответствующими коэффициентами, которые применены в текущем расчетном периоде, а именно: за услугу по отоплению - 0,74, за услугу ГВС - 0,76. В процентах - киевляне сэкономили за февраль на отоплении 26%, а на ГВС - 24%", - сказал Щербина.

Отметим, что премьер-министр Украины Алексей Гончарук обещал, что сумма в платежке за тепло должна снизиться до 30%. А коммунальный тариф на холодную воду будет начислен за последний квартал 2019 года и будет прописываться в квитанциях начиная с января 2020 года.

Ранее мы писали о том, что украинцев призвали успеть оформить субсидию. Раньше сообщалось о том, что Украина должна выплатить 17 млрд долларов долгов в 2020 году. А также помощь сиротам и детям с инвалидностью увеличили.