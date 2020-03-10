В Ривненской области в результате осложнений гриппа умерла женщина. У нее подтвердили наличие вируса гриппа А.

Об этом сообщили в пресс-службе областного лабораторного центра Министерства здравоохранения Украины.

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Отмечается, что от гриппа умерла 51-летняя жительница Костопольского района.

"Женщина заболела 27 февраля. За медицинской помощью обратилась 2 марта и была госпитализирована в Ровенскую городскую больницу № 2, а 8 марта женщина скончалась", - говорится в сообщении.

Это уже пятая смерть от осложнений гриппа в 2020 году в Ривненской области. В целом по области за прошедшую неделю гриппом и ОРВИ заболело 8712 человек, из которых 6334 детей.

Ранее мы писали о том, что грипп в Украине "убил" за неделю шесть человек.

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