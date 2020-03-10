Под Ривне от гриппа умерла женщина [ Редактировать ]
В Ривненской области в результате осложнений гриппа умерла женщина. У нее подтвердили наличие вируса гриппа А.
Об этом сообщили в пресс-службе областного лабораторного центра Министерства здравоохранения Украины.
Отмечается, что от гриппа умерла 51-летняя жительница Костопольского района.
"Женщина заболела 27 февраля. За медицинской помощью обратилась 2 марта и была госпитализирована в Ровенскую городскую больницу № 2, а 8 марта женщина скончалась", - говорится в сообщении.
Это уже пятая смерть от осложнений гриппа в 2020 году в Ривненской области. В целом по области за прошедшую неделю гриппом и ОРВИ заболело 8712 человек, из которых 6334 детей.
Ранее мы писали о том, что грипп в Украине "убил" за неделю шесть человек.
Также читайте новость о том, что в Иране временно освободили 70 тысяч заключенных из-за коронавируса.
по теме
От гриппа в Украине умерли 48 человек: как распознать болезнь
Все они не были привиты
Грипп за неделю "унес" жизни десяти человек
За прошедшую неделю в Украине из-за осложнений гриппа умерли десять человек
В Украине можно будет купить экспресс-тест на коронавирус
Купить такой тест можно будет в аптеке, примерно, за 300 грн
Коронавирус в Украине: в МИД опубликовали свежие данные
В Министерстве здравоохранения Украины дали свежие данные о коронавирусе
На Донбассе ввели ограничения на КПВВ из-за коронавируса
Гражданам с признаками коронавируса откажут в пересечении КПВВ