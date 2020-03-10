В Иране временно освободили 70 тысяч заключенных из-за коронавируса [ Редактировать ]
В Иране приняли решение временно освободить из тюрем около 70 тысяч заключенных в связи со вспышкой коронавируса. Об этом заявил глава судебной власти Ирана Ибрагим Раиси, передает Iran News Daily.
Отмечается, что в первую очередь освободили тех, у кого были проблемы со здоровьем.
"Освобождение заключенных во время вспышки коронавируса должно продолжаться до того момента, пока это не создаст небезопасную обстановку в обществе", – подчеркнул Раиси.
Пока неизвестно, когда заключенные должны будут вновь вернуться в пенетенциарные учреждения.
В ООН предполагают, что коронавирус уже мог попасть в иранские тюрьмы, но точных данных пока нет.
"Переполненность, плохое питание и отсутствие гигиены в иранских тюрьмах являются серьезной проблемой. Эти проблемы указывают на высокий риск для здоровья заключенных от недоедания и болезней. Недавние сообщения указывают на то, что COVID-19 распространился в иранских тюрьмах", – заявил специальный докладчик ООН по правам человека Джавид Рехман.
Согласно данным на 10 марта, в стране коронавирусом заболели 7161 человек, 237 погибли.
Ранее мы писали о том, что в тюрьмах Италии вспыхнули массовые бунты из-за коронавируса.
Также сообщалось, что экс-посол Ирана в Сирии умер из-за коронавируса. Читайте также о том, что Армани пожертвовал более 1 млн евро на борьбу с коронавирусом.
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