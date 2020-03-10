В Днепропетровской области на шахте "Юбилейная" на глубине 500 метров впервые в Украине запустили Wi-Fi. Об этом сообщили в пресс-службе компании "ДТЭК".

Отмечается, что технология призвана повысить безопасность шахтеров, поскольку угольные шахты в Украине для связи используют стационарные подземные телефоны, которые часто находятся далеко от шахтеров, иногда даже не в шахте, а на поверхности.

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Для развертывания сети использовалось почти 130 километров кабеля и 400 точек доступа.

В компании пояснили, что покрытие Wi-Fi позволяет в реальном времени получать данные с датчиков безопасности, сообщать шахтерам об изменении состава атмосферы в шахте, отслеживать работу по видеокамерам. При аварии диспетчер сможет дистанционно помочь работнику при аварии, сообщая ему информацию на лампу-пейджер.

Кроме этого, со специальных смартфонов шахтеры смогут общаться через голосовые звонки или текстовые сообщения с поверхностью и диспетчерским пунктом. Они также смогут обмениваться информацией между подземными секциями.

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