Мужчина выиграл в лотерею 9,7 миллионов фунтов (12 млн долларов) в 2002 году. Он потратил эти деньги за 10 лет. Об этом сообщает The Mirror.

Он начал жить на широкую ногу и раздал по миллиону матери, дяде и тете, а также бывшей жене. Мужчина тратил деньги на алкоголь, наркотики и проституток.

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Он работал уборщиком мусора, и тут же начала тратить деньги налево и направо. За пьяные выходки стала задерживать полиция, и несколько раз дело доходило до суда.

Сегодня Кэрол работает шахтером, но он счастлив, поскольку честно зарабатывает себе на жизнь.

Ранее сообщалось о том, что в Киеве мужчина вышел на прогулку с леопардом.