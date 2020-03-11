В Киеве закрывают кинотеатры, вузы и школы [ Редактировать ]
С 12 марта и до 1 апреля в Киеве на карантин закрываются садики, школы, вузы. Переносят концерты, конференции, киносеансы и другие массовые мероприятия. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко с призывом не паниковать.
Также будут закрыты развлекательные центры и развлекательные зоны в шопинг-молах.
"Чтобы предотвратить возможное распространение заболевания коронавирусом, власти столицы утвердили план противоэпидемических мер и ограничений. Хотя в Киеве пока не зарегистрирован ни один случай заболевания коронавирусом, мы решили не ждать и обезопасить жителей города. Превентивные меры в Киеве вводим с 12 марта", - отметил он.
Ранее мы писали о том, что в Киев привезли 1200 экспресс-тестов для выявления коронавируса. Также читайте новость о том, что командующий Вооруженными силами Польши заразился коронавирусом.
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