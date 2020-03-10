Во вторник, 10 марта, в Киев доставили 1200 экспресс-тестов для выявления коронавируса, до конца недели должны приехать еще 5000. Об этом сообщает в Telegram-канале мэра города Виталия Кличко.

Их распределят между 7 больницами, а также установят в аэропортах "Борисполь" и "Жуляны".

"Друзья! Буквально час назад в Киев поступили быстрые тесты на диагностирование коронавируса. Пока их 1200, до конца этой недели должно быть 5000. Тест-системы распространят в 7-ми определенных базовых больницах для приема больных с подозрением на коронавирус.

"Оборудование же для экспресс-тестирования в аэропортах должно поступить в столице до конца этой недели. Мы установим его в аэропорту им. Сикорского и "Борисполе". Киев принимает все возможные превентивные меры для предупреждения возможного распространения вируса Covid-19", - сказано в сообщении.

Ранее сообщалось о том, что Польша устанавливает санитарный контроль на границе из-за коронавируса. Также товарищеский матч Польша - Украина пройдет без зрителей.

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