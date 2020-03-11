В ночь на понедельник, 9 марта, на Набережном шоссе в Печерском районе Киева с пешеходного моста над Днепром упал и насмерть разбился молодой парень.

Об этом сообщает "Страна", ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах.

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"Проезжавшие автомобилисты заметили, как с моста летит какой-то крупный предмет. Однако вскоре выяснилось, что на проезжую часть Набережного шоссе упало тело молодого парня", - говорится в сообщении.

Позже была установлена личность погибшего. Им оказался 19-летний студент одного из столичных вузов.

По факту происшествия полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство), как обычно принято в таких случаях. Но криминалисты склонны считать, что это либо несчастный случай (парень мог утратить равновесие и случайно упасть с моста), либо суицид из-за несчастной любви. На последнее указывает дата смерти - вечер 8 марта.

Полиция сейчас отрабатывает все версии, правоохранители допрашивают свидетелей и просматривают записи с камер наблюдения, чтобы воссоздать картину драмы.

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