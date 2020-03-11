Джаред Лето покорил мост в Киеве (видео) [ Редактировать ]
Известный актер и музыкант Джаред Лето покорил один из мостов в Киеве. Соответствующее видео он опубликовал на своей странице в Instagram.
Так, в ролике Лето гуляет возле Рыбальского моста. Музыкант залез на его верхушку по специальной лестнице и "повис" на пилоне на высоте 40 метров.
Также актер написал, что он услышал о демонтаже этого моста, уточнив, что его строили 20 лет. Лето признался, что одно из его любимых занятий в Киеве - взбираться на мосты.
Ранее на концерте в Киеве музыкант рассказал, что любит проводить время на этом мосту и спросил у зрителей, как он называется. Затем певец предложил назвать его мостом Лето.
Певец отметил, что много людей любит проводить время на этом месте и предложил сделать на его месте "Парк L'єto".
One of my favorite things about going to Kyiv is all the bridges I get to climb. I heard they’re shutting down this rusty old bridge they’ve been working on for 20 years…it’s kind of a cool place and a lot of people like to spend time there, maybe they could make it into a park? Park L’єto has a nice ring to it 🤣
Публикация от JARED LETO (@jaredleto)
Ранее в Киеве на пешеходном мосту произошло грандиозное событие. Так, там прогулялся известный музыкант и актер Джаред Лето.
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