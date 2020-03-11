В столице правоохранители разыскивают несовершеннолетнего Сергея Семенова. Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции Киева.

Отмечается, что 13-летний подросток пропал в Соломенском районе Киева и на данный момент его местонахождение неизвестно.

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Жителей столицы просят помочь найти ребенка.

Приметы мальчика: рост 160 сантиметров, худощавое телосложение, волосы короткие, русые. Был одет в темную куртку, серую шапку в белую полоску, черные спортивные штаны, темные кроссовки.

При наличии любой информации о возможном местонахождении Сергея полиция просит сообщить по телефону спецлинии "102".

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