В среду, 11 марта, киевляне массово начали скупать продукты питания и снимать деньги с банкоматов. Об этом сообщают очевидцы в разных районах Киева. Весь этот ажиотаж вызван карантином в Украине.

"Сахара и гречки у нет в магазинах. Как же быстро! В 12 объявили, а в 15 - уже нет. Ну и молодцы наши люди. Очень оперативные", - рассказывает ведущий программы "Подробности" на телеканале Интер Александр Васильченко.

Кроме того, люди массово снимают деньги со счетов. Так, например, во многих банкоматах уже закончились наличные, а там, где остались - образовались огромные очереди.

Напомним, что в Украине объявлен карантин из-за коронавируса. С 12 марта на три недели (до 3 апреля) закрываются учебные заведения, запрещаются массовые собрания более 200 человек и закрывается авиасообщение с некоторыми странами.