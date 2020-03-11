Карантин в Украине: киевляне "сгребают" продукты и обналичивают карты [ Редактировать ]
В среду, 11 марта, киевляне массово начали скупать продукты питания и снимать деньги с банкоматов. Об этом сообщают очевидцы в разных районах Киева. Весь этот ажиотаж вызван карантином в Украине.
"Сахара и гречки у нет в магазинах. Как же быстро! В 12 объявили, а в 15 - уже нет. Ну и молодцы наши люди. Очень оперативные", - рассказывает ведущий программы "Подробности" на телеканале Интер Александр Васильченко.
Кроме того, люди массово снимают деньги со счетов. Так, например, во многих банкоматах уже закончились наличные, а там, где остались - образовались огромные очереди.
Напомним, что в Украине объявлен карантин из-за коронавируса. С 12 марта на три недели (до 3 апреля) закрываются учебные заведения, запрещаются массовые собрания более 200 человек и закрывается авиасообщение с некоторыми странами.
по теме
У жителя Черновцов повторно диагностировали коронавирус
У заразившегося температура до 37,6 градусов
В Хмельницком госпитализировали священника с подозрением на коронавирус
Он вернулся из Греции, где был в паломнической путешествии на Афоне
В Закарпатье госпитализировали женщину с подозрением на коронавирус
Отмечается, что 2 марта больная женщина вернулась из Италии
Эпидемия коронавируса: в Черновцах госпитализировали еще одну женщину
Сообщается, что женщина обратилась к медикам с высокой температурой и головной болью
Новый Кабмин принял первое решение
Кабинет министров правительства Дениса Шмыгаля на заседании принял первое решение