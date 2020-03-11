Україну відправили на карантин: всі подробиці [ Редактировать ]
В Україні карантин. Через коронавірус від завтра до третього квітня по всій країні запроваджують протиепідемічні заходи. На три тижні - закриваються школи, садочки, скасовують проведення масових заходів та кіносеансів. Таке рішення сьогодні ухвалив Уряд. Докладніше - Ірина Розова.
Станом на одинадцяте березня зараження COVID-19, що зафіксували у чоловіка в Чернівецькій області минулого тижня поки що залишається єдиним офіційно підтвердженим випадком в Україні. Втім, через загрозу епідемії, Уряд все ж затвердив низку протиепідемічних заходів на національному.
На три тижні вводять карантин в навчальних закладах. Обмежать масові заходи, спортивні змагання можливі лише з дозволу міжнародних організацій, та без глядачів. На ситуацію з коронавірусом відреагувала і столична влада
"Тимчасово обмежуємо освітній процес та забезпечуємо дистанційне навчання в закладах загальної освіти, вищої освіти, мистецьких, спортивних школах, дитячих садочках міста. Обмежуємо проведення масових заходів у столиці. Це стосується і концертів, конференцій і інших заходів, кінотеатри скасують сеанси", - говорить Віталій Кличко, мер Києва.
За час спалаху коронавірусної інфекції в світі Центр громадського здоров'я України отримав 43 підозри, лише одна з яких підтвердилася. Наразі зафіксовано п'ять таких випадки, де можливе захворювання на COVID -19
"Упродовж вчорашнього дня сумарно було 5 повідомлень нових підозр на COVID-19. З тих п'яти повідомлень два зразки вже надійшли у вірусологічну лабораторію і по них проводяться дослідження. Три сьогодні ми отримаємо і також будемо проводити дослідження. Про результати проінформуємо завтра", - говорить Віктор Ляшко заступник міністра охорони здоров'я України.
Жодні обмеження, запроваджені владою, не стосуються закриття продовольчих магазинів та супермаркетів. Тож передусім українців закликають не панікувати. Однак у соцмережах уже ширяться відео, як люди масово скуповують продукти про запас.
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