23 роки за ґратами. Суд у Нью-Йорку оголосив вирок скандально відомому кінопродюсеру Гарві Вайнштейну. Наприкінці лютого його визнали винним у сексуальних злочинах та зґвалтуванні. Анна Філь продовжить.

Наприкінці лютого присяжні в Нью-Йорку ухвалили поворотне рішення. Раніше такі справи навіть не доходили до суду. Харві Вайнштейна визнали винним у згвалтуванні й домаганнях щодо двох жінок й одразу взяли під варту. Його спеціальний візок - пустим вивезли з будівлі суду.

"Він мужньо витримав усе. Не зламався, не проронив ні сльозинки. Радше - просто не міг повірити. І повторював: "я ж не винний, я не винний", - говорить Артур Айдала, адвокат Харві Вайнштейна.

Прокурори вимагали для Вайнштейна 29 років за гратами. Захисники просили скоротити термін. Запевняли що навіть п'ятирічний строк може стати для 67-річного чоловіка пожиттєвим - через слабке здоров'я. Тим не менш вирок суду - 23 роки в'язниці.

"Сьогодні суддя дав зрозуміти, що така поведінка - неприпустима, і кожен потенційний правопорушник має пам'ятати про це. Суд поставився до цього серйозно і дав приклад суспільству. Ми вдячні за це", - говорить Сайрус Венс, окружний прокурор Манхеттена.

На засіданні, за зачиненими дверима, свідчили шестеро жінок, які висунули звинувачення проти кінопродюсера, зокрема, колишня помічниця Міріам Хейлі. А також акторка Джессіка Манн, яку Вайнштейн зґвалтував у нью-йоркському готелі.

"Ось як виглядає правосуддя. 23 роки за гратами. Ми почули аргументи обвинувачення, захисників і що найголовніше - щирі покази жертв", - запевняє Глорія Олред, представниця сторони обвинувачення.

Виступив у залі суду і сам Вайнштейн. Висловив жаль з приводу того, що сталося. Та заявив, що не розуміє обвинувачень на свою адресу. Адже добре проводив час з жінками, які позиваються до нього.

Тим не менш близько сотні жінок, які публічно звинуватили Вайнштейна - вважають інакше. За майже три роки скандалу довкола продюсера сплило чимало історій, а сам він став вигнанцем у світі кіно. Згвалтування, домагання, пропозиції допомогти з кар'єрою в обмін на сексуальні послуги.

Серед жертв Вайнштейна є і відомі акторки - Анджеліна Джолі, Гвінет Пелтроу, Ума Турман, Сальма Хаєк, Дженніфер Еністон. Останню до речі, кіномагнат взагалі пропонував убити. Про це писав своїм помічникам, коли дізнався що акторка хоче розказати про сексуальні домагання до неї. Нинішній вирок для Вайнштейна найімовірніше не останній. Незабаром на нього чекає ще один процес, цього разу в Лос-Анджелесі.