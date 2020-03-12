Обращали ли вы внимание, что некоторые люди будто магнитом "притягивают" к себе деньги? Астрологи связывают такое явление с знаком зодиака, под которым вы родились. Об этом пишет slovofraza.

Телец

Это тот самый человек, который манит к себе деньги просто потому что существует. Иногда возникает ощущение, что деньги любят Тельцов больше, чем сами Тельцы деньги. Астрологи говорят о том, что у них невероятно мощная денежная аура.

Стрелец

У этого знака объективность и магия создали очень мощный коктейль. Представители имеют невероятную обаятельность, харизматичность, а также они умеют организовать себя. Такому знаку очень легко взять себя в руки и просто идти вперед, скрипя зубами, вне зависимости настолько ему тяжело. Вселенная конечно же поощряет такое стремление разбогатеть. Стрельцы все делают правильно, ни единой ошибки.

Лев

Денежная аура у Львов самая очевидная. Представители обладают очень сильными амбициями и стремлением добиться своей цели. Вполне логично, что такие люди всегда при деньгах. Если говорить о месте работы, то оплата должна быть такая же высокая, как и эго у человека.

И помните, что судьба человека зачастую преподносит сюрпризы. Возможно именно вас он и ждет в 2020 году. Смотрите, кого в этом году ждет настоящая удача.