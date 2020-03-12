В четверг, 12 марта, советник главы СНБО Сергей Сивохо презентовал Национальную платформу примирения и единства. Платформа будет координировать общественные организации и способствовать диалогу с "той стороной".

"Главное направление - это диалог между сообществами, с этой и той стороны. Платформа создается для того, чтобы координировать общественные организации", - заявил он.

"Это не организация, это не фонд. Это центр, который объединяет государственные и общественные инициативы", - добавил Сивохо.

По его словам, платформа называется национальной, поскольку в Украине много проблем. Среди них он назвал "янтарную республику на Волыни, Гранитную республику в Житомирской области, проблемы на Закарпатье".

"Но именно на Донбассе идет война", - добавил Сивохо.

"Мы собираемся устраивать площадки для начала, скажем так, по интересам, по профессиям - медики с медиками, бизнесмены с бизнесменами, студенты со студентами. Мы будем на этих диалоговых площадках вырабатывать общее мнение, которое будем передавать потом дальше", - сказал Сивохо.

"За шесть лет из-за войны было убито более 13 тысяч украинцев. Контрабанда, коррупция, беспредел вокруг линии разграничения. Приоритет государственной политики президента - мир в Украине. Мы готовы вместе разработать действенную политику для реинтеграции Донбасса", - сказал Сивохо.

Спикер Платформы Марина Хацанюк рассказала, что украинцам нужно "избавиться от страха ненависти друг к другу". По ее словам, украинцам нужно "узнать, как живут люди на неподконтрольной территории".

Хацанюк сообщила, что команда Сивохо провела глубинные интервью в Луганске и Донецке, в результате которых платформа узнала, что люди из ОРДЛО не хотят возвращаться к "предыдущему статусу-кво".

По словам Хацанюк, примирение должно строиться вокруг коммуникации между мирными жителями. Хацанюк считают, что американские, китайские, российские, израильские олигархи захотят инвестировать в Донбасс.

В ходе презентации присутствующие националисты начали предъявлять претензии к Сивохо, фактически заблокировав ее проведение. Самого Сивохо вывели из зала.

Ранее Сергей Сивохо рассказал, чем будет заниматься в СНБО.