Известный украинский шоумен Сергей Сивохо, которого недавно назначили советником секретаря СНБО по вопросам реинтеграции Донбасса рассказал, чем будет заниматься на должности. Об этом он написал в своем Facebook.

"Сразу хочу уточнить, что я буду отвечать только за гуманитарную политику, за работу с людьми и смыслами, и работать буду с большой и целеустремленной командой. Все они, как и я, выходцы из Донбасса, и у нас огромное желание закончить эту войну, в том числе в головах", - прокомментировал Сивохо.

Также Сивохо поблагодарил за активное обсуждение его назначения. Он добавил, что понимает людей, которые перестали надеяться и ждать.

Раньше сообщалось о том, что Зеленский утвердил структуру аппарата СНБО. А также Зеленский уволил экс-министра обороны с военной службы.