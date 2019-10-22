Сергей Сивохо рассказал, чем будет заниматься в СНБО [ Редактировать ]
Известный украинский шоумен Сергей Сивохо, которого недавно назначили советником секретаря СНБО по вопросам реинтеграции Донбасса рассказал, чем будет заниматься на должности. Об этом он написал в своем Facebook.
"Сразу хочу уточнить, что я буду отвечать только за гуманитарную политику, за работу с людьми и смыслами, и работать буду с большой и целеустремленной командой. Все они, как и я, выходцы из Донбасса, и у нас огромное желание закончить эту войну, в том числе в головах", - прокомментировал Сивохо.
Также Сивохо поблагодарил за активное обсуждение его назначения. Он добавил, что понимает людей, которые перестали надеяться и ждать.
Раньше сообщалось о том, что Зеленский утвердил структуру аппарата СНБО. А также Зеленский уволил экс-министра обороны с военной службы.
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