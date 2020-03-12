В Польше от коронавируса умер первый зараженный [ Редактировать ]
В четверг, 12 марта, в Польше зафиксировали первый случай летального исхода от коронавируса COVID-19. Об этом сообщает "Польское Радио".
Как сообщается, от коронавируса скончалась 57-летняя жительница города Познань.
Ограничения в Украине предусматривают закрытие учебных заведений, запрет массовых собраний более 200 человек, планируют закрыть часть границ страны. Для депутатов также ввели ограничения.
Кроме того, ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире.
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