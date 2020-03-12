В четверг, 12 марта, в Польше зафиксировали первый случай летального исхода от коронавируса COVID-19. Об этом сообщает "Польское Радио".

Как сообщается, от коронавируса скончалась 57-летняя жительница города Познань.

Ограничения в Украине предусматривают закрытие учебных заведений, запрет массовых собраний более 200 человек, планируют закрыть часть границ страны. Для депутатов также ввели ограничения.