Украина может закрыть несколько контрольных пунктов пропуска на границе. Это связано с вспышкой коронавируса в мире. Об этом на брифинге заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает "РБК-Украина".

По его словам, в Минздраве будут рассматривать целесообразность температурного скрининга во всех пунктах пропуска.

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"Возможно, будем принимать решение, и будем инициировать пропуск исключительно через международно признанные пункты въезда в Украину. То есть можем снизить количество пунктов въезда, через которые будут приезжать и уезжать люди из других стран, а также граждане Украина. Это общемировая практика", - отметил Ляшко.

Ранее сообщалось, что в Грузии коронавирусом впервые заразился ребенок. Также в Украине с подозрением на коронавирус госпитализировали еще двоих человек.

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