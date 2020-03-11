Украина может закрыть часть границ [ Редактировать ]
Украина может закрыть несколько контрольных пунктов пропуска на границе. Это связано с вспышкой коронавируса в мире. Об этом на брифинге заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает "РБК-Украина".
По его словам, в Минздраве будут рассматривать целесообразность температурного скрининга во всех пунктах пропуска.
"Возможно, будем принимать решение, и будем инициировать пропуск исключительно через международно признанные пункты въезда в Украину. То есть можем снизить количество пунктов въезда, через которые будут приезжать и уезжать люди из других стран, а также граждане Украина. Это общемировая практика", - отметил Ляшко.
Ранее сообщалось, что в Грузии коронавирусом впервые заразился ребенок. Также в Украине с подозрением на коронавирус госпитализировали еще двоих человек.
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