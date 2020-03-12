В Украине объявили карантин, но все пассажиры поездов могут спокойно осуществлять передвижение. Об этом сообщила в Facebook пресс-служба "Укрзализници".

Из-за распространения инфекции здания вокзалов и вагоны дезинфицируют каждый час. А также, убирают санитарные тупики, чтобы в случае необходимости устроить там карантин.

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В "Укрзализныце" рассказали, что на вокзалах обустраиваются помещения для временной изоляции больных с признаками инфекции, которые оборудуются необходимым оборудованием.

Напомним, что до 3 апреля в Украине будут действовать ограничительные меры в связи со вспышкой коронавируса в мире.

Ограничения в Украине предусматривают закрытие учебных заведений, запрет массовых собраний более 200 человек, планируют закрыть часть границ страны. Для депутатов также ввели ограничения.