NBA остановила игровой сезон из-за коронавируса у баскетболиста [ Редактировать ]
Национальная баскетбольная ассоциация (NBA) решила остановить игровой сезон из-за того, что у одного из игроков Utah Jazz Руди Гобера обнаружили коронавирус COVID-19. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.
Так, спортсменам советуют воздержаться от контактов с болельщиками и не брать из рук мячи, майки и ручки.
А также, большинство клубов готовы проводить игры с пустыми трибунами.
Напомним, что Гобер стал первым американским спортсменом, который заразился коронавирусом COVID-19. За несколько дней до того как узнали о его заражении, Гобер высмеял информацию об опасности коронавируса.
Напомним, что до 3 апреля в Украине будут действовать ограничительные меры в связи со вспышкой коронавируса в мире.
Ограничения в Украине предусматривают закрытие учебных заведений, запрет массовых собраний более 200 человек, планируют закрыть часть границ страны. Для депутатов также ввели ограничения.
Кроме того, ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире.
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