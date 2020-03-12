В Украину с карантина вернулись двое пассажиров лайнера Grand Princess [ Редактировать ]
В мире объявили пандемию коронавируса. Так, число инфицированных выросло до 124 118 человек. Двое украинцев вернулись с задержанного на карантин в США круизного лайнера Grand Princess. Об этом на брифинге сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
"Сегодня ночью в Украину безопасно и здоровыми вернулись двое граждан Украины, которые до этого пребывали на судне Grand Princess, которое было изолировано", - сказал он.
Также, пассажиров проверили и не обнаружили признаков заражения коронавируса.
"Нам известно об одном гражданине в Италии, который заболел. Четверо инфицированных в Японии. Но они уже выписаны из больницы и их жизни ничего не угрожает", - сказал он.
Напомним, что до 3 апреля в Украине будут действовать ограничительные меры в связи со вспышкой коронавируса в мире.
Ограничения в Украине предусматривают закрытие учебных заведений, запрет массовых собраний более 200 человек, планируют закрыть часть границ страны. Для депутатов также ввели ограничения.
Кроме того, ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире.
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