В мире объявили пандемию коронавируса. Так, число инфицированных выросло до 124 118 человек. Двое украинцев вернулись с задержанного на карантин в США круизного лайнера Grand Princess. Об этом на брифинге сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Сегодня ночью в Украину безопасно и здоровыми вернулись двое граждан Украины, которые до этого пребывали на судне Grand Princess, которое было изолировано", - сказал он.

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Также, пассажиров проверили и не обнаружили признаков заражения коронавируса.

"Нам известно об одном гражданине в Италии, который заболел. Четверо инфицированных в Японии. Но они уже выписаны из больницы и их жизни ничего не угрожает", - сказал он.

Напомним, что до 3 апреля в Украине будут действовать ограничительные меры в связи со вспышкой коронавируса в мире.

Ограничения в Украине предусматривают закрытие учебных заведений, запрет массовых собраний более 200 человек, планируют закрыть часть границ страны. Для депутатов также ввели ограничения.