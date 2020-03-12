Пандемия коронавируса: украинцы будут работать удаленно [ Редактировать ]
Минздрав призывает работодателей отпустить своих сотрудников на удаленную работу. Это может помочь не дать распространится вирусу Covid019. Соответствующее заявление сделал замминистра здравоохранения Виктор Ляшко во время своего брифинга 12 марта.
Данное заявление носит рекомендательный характер и касается тех сфер, где это возможно. По словам Виктора Ляшка, перевод большинства работников на дистанционную работу, снизит количество контактов между людьми. Чиновник подчеркнул, что причин для паники нет, но, чтобы избежать ухудшения ситуации, необходимо стараться ограничивать свое пребывание среди скопления людей.
Напомним, что до 3 апреля в Украине будут действовать ограничительные меры в связи со вспышкой коронавируса в мире.
Ограничения в Украине предусматривают закрытие учебных заведений, запрет массовых собраний более 200 человек, планируют закрыть часть границ страны. Для депутатов также ввели ограничения.
Кроме того, ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире.
по теме
Украинцев призвали отказаться от алкоголя
Украинцев призвали отказаться от употребления алкоголя
В Украине дезинфицируют вокзалы и вагоны
В Украине объявили карантин, но все пассажиры поездов могут спокойно осуществлять передвижение
NBA остановила игровой сезон из-за коронавируса у баскетболиста
Национальная баскетбольная ассоциация (NBA) решила остановить игровой сезон
В Украине идет подготовка второго этапа эвакуации из Китая
В Украине проводят подготовку до второго этапа эвакуации гУкраиныраждан из Китая