Минздрав призывает работодателей отпустить своих сотрудников на удаленную работу. Это может помочь не дать распространится вирусу Covid019. Соответствующее заявление сделал замминистра здравоохранения Виктор Ляшко во время своего брифинга 12 марта.

Данное заявление носит рекомендательный характер и касается тех сфер, где это возможно. По словам Виктора Ляшка, перевод большинства работников на дистанционную работу, снизит количество контактов между людьми. Чиновник подчеркнул, что причин для паники нет, но, чтобы избежать ухудшения ситуации, необходимо стараться ограничивать свое пребывание среди скопления людей.

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Напомним, что до 3 апреля в Украине будут действовать ограничительные меры в связи со вспышкой коронавируса в мире.