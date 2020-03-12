Украинцев призвали отказаться от алкоголя [ Редактировать ]
Украинцев призвали отказаться от употребления алкоголя в период вспышки коронавируса. Об этом сообщил главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.
"Все думают, что алкоголь повышает иммунитет. Наоборот - никакого алкоголя не должно быть в этот период. Алкоголь вам временно может поднять настроение, может показаться, что коронавирус вам по колено. Но в дальнейшем употребление алкогольных напитков угнетает иммунную систему и организм становится более благоприятным для проникновения разных микроорганизмов и вирусов", - пояснил он.
Также, Ляшко призвал всех часто мыть руки и не прикасаться грязными руками к слизистым.
Напомним, что до 3 апреля в Украине будут действовать ограничительные меры в связи со вспышкой коронавируса в мире.
Ограничения в Украине предусматривают закрытие учебных заведений, запрет массовых собраний более 200 человек, планируют закрыть часть границ страны. Для депутатов также ввели ограничения.
Кроме того, ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире.
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