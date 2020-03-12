В четверг, 12 марта, стало известно, что Конгресс США закрывают для общественности до 1 апреля в связи с пандемией коронавируса в мире. Об этом сообщает Associated Press.

В частности, для общественности закрыли Капитолий и все офисные здания Палаты представителей и Сената. Закрытие Конгресса начнется в 5 часов по местному времени 12 марта.

При этом все законодатели, помощники, журналисты и официальные посетители будут допущены в здания.

"Такие действия приняты из заботы о здоровье и безопасности сотрудников Конгресса, а также общественности", - говорится в заявление.

Ограничения в Украине предусматривают закрытие учебных заведений, запрет массовых собраний более 200 человек, планируют закрыть часть границ страны. Для депутатов также ввели ограничения.