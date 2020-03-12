Конгресс США закрыли из-за коронавируса [ Редактировать ]
В четверг, 12 марта, стало известно, что Конгресс США закрывают для общественности до 1 апреля в связи с пандемией коронавируса в мире. Об этом сообщает Associated Press.
В частности, для общественности закрыли Капитолий и все офисные здания Палаты представителей и Сената. Закрытие Конгресса начнется в 5 часов по местному времени 12 марта.
При этом все законодатели, помощники, журналисты и официальные посетители будут допущены в здания.
"Такие действия приняты из заботы о здоровье и безопасности сотрудников Конгресса, а также общественности", - говорится в заявление.
Ограничения в Украине предусматривают закрытие учебных заведений, запрет массовых собраний более 200 человек, планируют закрыть часть границ страны. Для депутатов также ввели ограничения.
Кроме того, ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире.
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