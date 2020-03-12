Польша объявляет состояние эпидемической угрозы из-за коронавируса [ Редактировать ]
В четверг, 12 марта, стало известно, что Польша готовится объявить состояние эпидемической угрозы из-за пандемии коронавируса. Об этом заявил министр здравоохранения страны Лукаш Шумовский, передает Onet.pl.
В связи с этим могут быть запрещены массовые шоу и собрания, а также ограничены способы передвижения и использование определенных продуктов.
"ВОЗ вчера объявила пандемию. Сегодня будет дано распоряжение министра здравоохранения о введении в Польше состояния эпидемиологической угрозы", - сказал Шумовский.
Министр отметил, что ожидается увеличение наплыва больных в ближайшее время, поэтому для этого подготовили 19 больниц.
"Все указывает на то, что на следующей неделе у нас будет 100 пациентов, а затем 1000. Все зависит от того, насколько ответственно мы ведем себя", - сказал Шумовский.
Напомним, что до 3 апреля в Украине будут действовать ограничительные меры в связи со вспышкой коронавируса в мире.
Ограничения в Украине предусматривают закрытие учебных заведений, запрет массовых собраний более 200 человек, планируют закрыть часть границ страны. Для депутатов также ввели ограничения.
Кроме того, ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире.
по теме
Конгресс США закрыли из-за коронавируса
В частности, для общественности закрыли Капитолий и все офисные здания Палаты представителей
Коронавирус в Италии: число жертв резко выросло
За сутки количество жертв коронавируса увеличилось на 196 человек
Карантин в Украине: реакция людей в соцсетях
Кабинет министров ввел карантин в Украине в связи со вспышкой коронавируса в мире
Карантин в Украине: опубликовано распоряжение Кабмина
Как сообщается, Кабмин постановил установить карантин с 12 марта по 3 апреля 2020 года
У зараженного коронавирусом черновчанина нет пневмонии
Также, мужчина получает всю необходимую медицинскую помощь