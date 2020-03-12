Власти Великобритании заявили о 134 новых случаях заражения коронавирусом COVID-19 за сутки. Об этом сообщает Mirror.

Большинство новых заражений произошло в Шотландии. В частности, инфицировался фельдшер скорой помощи на востоке Англии, студент Бристольского университета и еще один сотрудник в университетской больнице Эйнтри в Ливерпуле.

Также, после проявления симптомов вируса, самоизолировались несколько игроков футбольной команды английской Премьер-лиги "Лестер Сити".

Больше всего случаев заражения произошло в Англии, за которой следуют Шотландия, Северная Ирландия и Уэльс. Общее количество зараженных в стране достигло 590 человек.

Также сообщается о двух новых смертях от вируса. Всего от инфекции скончались 10 британцев.

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