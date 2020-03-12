В Британии умерли еще два человека от covid-19 [ Редактировать ]
Власти Великобритании заявили о 134 новых случаях заражения коронавирусом COVID-19 за сутки. Об этом сообщает Mirror.
Большинство новых заражений произошло в Шотландии. В частности, инфицировался фельдшер скорой помощи на востоке Англии, студент Бристольского университета и еще один сотрудник в университетской больнице Эйнтри в Ливерпуле.
Также, после проявления симптомов вируса, самоизолировались несколько игроков футбольной команды английской Премьер-лиги "Лестер Сити".
Больше всего случаев заражения произошло в Англии, за которой следуют Шотландия, Северная Ирландия и Уэльс. Общее количество зараженных в стране достигло 590 человек.
Также сообщается о двух новых смертях от вируса. Всего от инфекции скончались 10 британцев.
Ограничения в Украине предусматривают закрытие учебных заведений, запрет массовых собраний более 200 человек, планируют закрыть часть границ страны. Для депутатов также ввели ограничения.
Кроме того, ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире.
по теме
Коронавирус обнаружили у сотрудников авиакомпании
В аэропорту "Хитроу" обнаружили заражение коронавирусом
В Британии возрасло число зараженных коронавирусом
В Великобритании зафиксировали коронавирус еще у двух пациентов
В Великобритании из-за коронавируса закрылись две школы
Школы временно закрылись из-за учеников, которые вернулись из Италии
Пандемия коронавируса: МАУ отменит около 2 тысяч рейсов
Также любые последующие изменения в расписания будет информироваться дополнительно
В Испании число жертв от коронавируса резко возросло
Отметим, это самый высокий показатель в Европе после Италии