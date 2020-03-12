В Киеве из-за карантина людей выселяют из общежитий [ Редактировать ]
С 12 марта в Украине ввели карантин для всех учебных заведений. Школы, садики, вузы закрыли на 3 недели по всей стране во избежание распространения опасного коронавируса. Позже "Подробностям" стало известно, что из-за закрытия вузов, студентов принудительно просят покинуть общежития и поехать домой на 3 недели.
Так, к нам в редакцию обратились студенты Национального университета биоресурсов и природопользования, которые проживают в общежитии на улице Ломоносова, 65. Они рассказали, что декан гуманитарно-педагогического факультета Шинкарук Василий Дмитриевич дал распоряжение выселить всех студентов и жильцов общежития в краткие сроки.
Стоит отметить, что в приказе о мерах с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции нет ни слова о том, что людей будут выселять из общежития.
Мы позвонили декану для выяснения причин такого решения, однако, ссылаясь на занятость, нам не прокомментировал вопиющую ситуацию.
Ограничения в Украине предусматривают закрытие учебных заведений, запрет массовых собраний более 200 человек, планируют закрыть часть границ страны. Для депутатов также ввели ограничения.
Кроме того, ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире.
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