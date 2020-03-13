У жены премьера Канады подтвердили коронавирус [ Редактировать ]
Жена премьер-министра Канады Джастина Трюдо дала положительный результат на новый коронавирус. Об этом сообщает AFP.
Лидер Канады и его 44-летняя жена объявили в четверг, что они самоизолируются, когда она была проверена на коронавирус после публичного мероприятия.
"Софи Грегуар-Трюдо прошла тестирование на COVID-19 сегодня. Тест вернулся положительным", - говорится в заявлении.
Также сообщается, что "премьер-министр находится в добром здравии без симптомов". По рекомендации врачей, он останется в изоляции в течение двух недель.
Несмотря на то, что Трюдо будет находится в изоляции в течение двух недель, он продолжит работать, говорится в заявлении его ведомства. Завтра он обратится к нации.
Ограничения в Украине предусматривают закрытие учебных заведений, запрет массовых собраний более 200 человек, планируют закрыть часть границ страны. Для депутатов также ввели ограничения.
Кроме того, ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире.
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