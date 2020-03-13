Магазины Apple возобновили работу в Китае [ Редактировать ]
В пятницу, 13 марта, компания Apple Inc возобновила работу всех 42 фирменных магазинов компании в Китае. Об этом сообщил пресс-секретарь Apple, передает "Голос Америки".
Все китайские магазины компании были закрыты в связи со вспышкой коронавируса.
"На китайском сайте компании опубликована информация о времени открытия всех магазинов, которые вновь начнут работу 13 марта в 10 или 11 часов утра", - говорится в сообщении.
Напомним, фирменные магазины Apple закрылись в Китае в начале февраля.
Согласно статистике, опубликованной властями страны, в феврале компания продала в Китае менее полумиллиона телефонов. Вспышка коронавируса привела к сокращению спроса на смартфоны.
Напомним, ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире.
Ранее мы сообщали о том, что Apple закрывает все магазины и офисы в Китае. Также читайте новость о том, что Apple запатентовала смартфон из стекла.
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