Через загрозу коронавірусу часткові обмеження запроваджує Верховна Рада. Тепер від кожного телеканалу в парламенті має працювати не більше як одна знімальна група, а спілкування ЗМІ з депутатами відбуватиметься лише в прес-центрі.

Про це повідомив спікер Дмитро Разумков. Він також анонсував позачергове засідання парламенту, щодо карантинних заходів у державі.