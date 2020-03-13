Коронавірус в Україні: Верховна Рада запроваджує обмеження [ Редактировать ]
Через загрозу коронавірусу часткові обмеження запроваджує Верховна Рада. Тепер від кожного телеканалу в парламенті має працювати не більше як одна знімальна група, а спілкування ЗМІ з депутатами відбуватиметься лише в прес-центрі.
Про це повідомив спікер Дмитро Разумков. Він також анонсував позачергове засідання парламенту, щодо карантинних заходів у державі.
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