Вторая украинка умерла от коронавируса [ Редактировать ]
В пятницу, 13 марта, от коронавируса скончалась еще одна женщина из Украины. В момент смерти она находилась за границей.
Ее звали Раиса Малышева. Женщина работала в Италии, в городе Ровато провинции Брешия, и несколько дней назад была госпитализирована в одну из больниц.
Накануне у 65-летней гражданки Украины обнаружили коронавирус. Ее госпитализировали в одну из больниц города Кьяри с подозрением на Covid-19, а 12 марта диагноз был подтвержден.
Женщина находилась в реанимации в очень тяжелом состоянии и вскоре умерла.
Кабинет министров ввел карантин в Украине в связи со вспышкой коронавируса. Также ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире.
Мы писали, в Украине от коронавируса умер первый человек.
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