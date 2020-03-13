В пятницу, 13 марта, от коронавируса скончалась еще одна женщина из Украины. В момент смерти она находилась за границей.

Ее звали Раиса Малышева. Женщина работала в Италии, в городе Ровато провинции Брешия, и несколько дней назад была госпитализирована в одну из больниц.

Накануне у 65-летней гражданки Украины обнаружили коронавирус. Ее госпитализировали в одну из больниц города Кьяри с подозрением на Covid-19, а 12 марта диагноз был подтвержден.

Женщина находилась в реанимации в очень тяжелом состоянии и вскоре умерла.

Кабинет министров ввел карантин в Украине в связи со вспышкой коронавируса. Также ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире.