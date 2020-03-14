"День настоящих патриотов": Зеленский поздравил украинцев [ Редактировать ]
Ежегодно 14 марта в Украине отмечается День украинского добровольца. Так, президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с этим знаменательным днем.
"Сегодня мы отмечаем День украинского добровольца. Это день настоящих патриотов, которые в решающий момент встали на защиту независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины", - сообщил Зеленский.
Также, президент подчеркнул, как важно сохранить светлую память о героях-добровольцах, которые первые сделали мужественный шаг на защиту Украины в тяжелое для нее время.
"Благодаря самоотверженности и героизма, продемонстрированным воинами-добровольцами в боях с российским агрессором, добровольческое движение навсегда вошло в историю Украины и в дальнейшем будет оставаться подтверждением свободолюбия украинского народа и несокрушимости его духа", - подчеркнул президент.
Напомним, что ранее Зеленский сделал заявление о коронавирусе.
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