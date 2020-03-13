В пятницу, 13 марта, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что статистика в Украине по коронавирусу одна из лучших по сравнению с другими странами. Об этом глава государства рассказал на заседании Кабинета министров.

Зеленский отметил, что "мы должны сделать так, чтобы ничего не ухудшилось" в вопросе коронавируса.

"Люди не понимают, как важно быть одной страной в такие тяжелые времена, несмотря на то, что у нас вопрос с коронавирусом, если можно так сказать, по сравнению с другими страны, статистика у нас ... простите за предрассудки, у нас одна из лучших, но мы должны сделать так, чтобы ничего не ухудшилось ", - заявил президент.

Напомним, что в Украине зафиксирован первый случай коронавируса. Известно, что вирусом заразился мужчина из Черновицкой области.

Кабинет министров ввел карантин в Украине в связи со вспышкой коронавируса в мире.

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