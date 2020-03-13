Зеленский сделал заявление о коронавирусе [ Редактировать ]
В пятницу, 13 марта, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что статистика в Украине по коронавирусу одна из лучших по сравнению с другими странами. Об этом глава государства рассказал на заседании Кабинета министров.
Зеленский отметил, что "мы должны сделать так, чтобы ничего не ухудшилось" в вопросе коронавируса.
"Люди не понимают, как важно быть одной страной в такие тяжелые времена, несмотря на то, что у нас вопрос с коронавирусом, если можно так сказать, по сравнению с другими страны, статистика у нас ... простите за предрассудки, у нас одна из лучших, но мы должны сделать так, чтобы ничего не ухудшилось ", - заявил президент.
Напомним, что в Украине зафиксирован первый случай коронавируса. Известно, что вирусом заразился мужчина из Черновицкой области.
Кабинет министров ввел карантин в Украине в связи со вспышкой коронавируса в мире.
Ранее мы писали о том, что в Британии умерли еще два человека от коронавируса.
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