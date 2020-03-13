В пятницу, 13 марта, президент Украины Владимир Зеленский рассказал о решении Совета национальной безопасности и обороны Украины из-за коронавируса в Украине.

Президент отметил, что Украина не будет ждать официальной сотни или тысячи больных коронавирусом.

"Именно поэтому мы действуем решительно и на опережение. Первое: мы закрываем границу для иностранцев. Две недели иностранные граждане не смогут попасть в Украину. Через две недели этот вопрос будет рассмотрен повторно", - заявил он.

Вирус паники хуже коронавируса. Мы с вами пережили многое. Нас с вами не преодолели птичий, свиной и испанский грипп. Мы сильные, и у нас все будет хорошо!

Ранее мы писали, что Кабинет министров ввел карантин в Украине в связи со вспышкой коронавируса. Также ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире.