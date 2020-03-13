Зеленский экстренно собирает СНБО [ Редактировать ]
В пятницу, 13 марта, Совет национальной безопасности и обороны Украины собирается на заседание, на котором обсудят вопросы безопасности в стране. Об этом сообщает "УНН".
"Сегодня состоится заседание СНБО", - сообщили в ОП, отметив, что о деталях заседания будет сообщено по его завершению.
По информации Офиса, на заседании рассмотрят вопросы безопасности.
Напомним, что в Украине зафиксирован первый случай коронавируса. Известно, что вирусом заразился мужчина из Черновицкой области.
Кабинет министров ввел карантин в Украине в связи со вспышкой коронавируса в мире.
Ранее мы писали о том, что в Британии умерли еще два человека от коронавируса.
Также читайте новость о том, что в Киеве из-за карантина людей выселяют из общежитий.
по теме
Карантин в Украине: реакция людей в соцсетях
Кабинет министров ввел карантин в Украине в связи со вспышкой коронавируса в мире
В Киеве из-за карантина людей выселяют из общежитий
С 12 марта в Украине ввели карантин для всех учебных заведений
ОПЗЖ требует от власти комплексных мер по защите граждан и экономики от пандемии коронавируса
Стремительное распространение коронавируса в мире продемонстрировало полную неготовность
Карантин в Украине: опубликовано распоряжение Кабмина
Как сообщается, Кабмин постановил установить карантин с 12 марта по 3 апреля 2020 года
Карантин в Украине: киевляне "сгребают" продукты и обналичивают карты
В среду, 11 марта, киевляне массово начали скупать продукты питания и снимать деньги