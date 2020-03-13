В пятницу, 13 марта, Совет национальной безопасности и обороны Украины собирается на заседание, на котором обсудят вопросы безопасности в стране. Об этом сообщает "УНН".

"Сегодня состоится заседание СНБО", - сообщили в ОП, отметив, что о деталях заседания будет сообщено по его завершению.

По информации Офиса, на заседании рассмотрят вопросы безопасности.

Напомним, что в Украине зафиксирован первый случай коронавируса. Известно, что вирусом заразился мужчина из Черновицкой области.

Кабинет министров ввел карантин в Украине в связи со вспышкой коронавируса в мире.

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