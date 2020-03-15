Ура-патриотические маргиналы, громко именующие себя добровольцами, провели показательную акцию под стенами посольства РФ в Украине.

Фашиствующие молодчики из "Нацкорпуса", "Азова", "Черного корпуса" и прочих радикальных организаций на камеры играли мускулами, демонстрируя всему миру, кто на самом деле управляет страной.

Власть, годами заигрывающая с ура-патриотами, окончательно утратила монополию на применение силы. Весь мир увидел, что сегодня в Украине повестку дня формируют не власть, не гражданское общество, не миллионы украинцев, проголосовавших на выборах за мир и стабильность, а неонацисты и ура-патриоты – боевые отряды "партии войны".

Очередная акция неонацистов – следствие системной политики их безнаказанности, которую последовательно проводит власть. Лишь за последние дни произошло несколько резонансных событий с участием радикалов: срыв заседания комитета Верховной Рады во Львове, где нападению подверглась депутат от нашей партии Наталья Королевская, нападение на советника секретаря СНБО Сергея Сивохо, попытки насильственным путем сорвать областную конференцию "Оппозиционной платформы – За жизнь" в Одессе, а теперь нападение на российское посольство и другие противозаконные действия, которым власть не может положить конец.

Власть, идущая на поводу у радикалов, – это не просто жалкое зрелище. Это приговор для страны. О каком мире, о какой реинтеграции Донбасса может идти речь, если власть, избранная большинством, идет на поводу у меньшинства. Во всех вопросах.

Беснование так называемых патриотов, сеющих ненависть и привыкших зарабатывать на войне, показало, что украинские власти недоговороспособны. А Украина так же далека от цивилизованного общества, как далеки заявления власти от приверженности миру и Минским соглашениям.

Партия "Оппозиционная платформа – За жизнь"