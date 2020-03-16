Киевская городская администрация приняла решение об ужесточении превентивных мер в связи со вспышкой коронавируса.

Из-за эпидемии коронавируса, которая охватила уже многие страны и есть несколько подтвержденных случаев этого заболевания в Украине, власти Киева решили ввести карантин для всех сфер жизни, останутся работать лишь: банки и банкоматы, аптеки, продуктовые магазины и АЗС, сообщает пресс-служба КГГА.

Согласно обнародованной мэрией информации, все ТРЦ и рестораны будут закрыты для посещений. Кроме того, свою работу прекращают все развлекательные учреждения, рестораны, кафе, бары, дискотеки, ночные клубы, кинотеатры, фитнес-залы, салоны красоты, спа, парикмахерские.

Также вводятся временные ограничения на: