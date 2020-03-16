Коронавирус "атакует": как в сети реагируют на события (фото) [ Редактировать ]
Коронавирус стремительно распространяется по миру. Люди не остаются безразличными к актуальным событиям и активно обсуждают в сети ситуацию в мире.
Кто-то паникует, а кто-то не теряет надежды на лучшее и старается найти позитивные моменты в сложившихся условиях. Так, пользователи сети активно делятся картинками и "мемами", связанными с коронавирусом.
Предлагаем и вам отвлечься от негатива и посмотреть некоторые из них.
Напомним, в Украине всего подтверждено 5 случаев заражения коронавирусом, 4 из них - в Черновицкой области. Кроме того, также в Украине зафиксировали первую смерть от covid-19. Жертвой стала женщина из Житомирской области. В то же время, первый пациент в Украине с коронавирусом - вылечился.
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