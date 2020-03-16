В понедельник, 16 марта, появилась информация о том, что президент Украины Владимир Зеленский из-за ситуации с коронавирусом будет рассматривать вопрос введения чрезвычайного положения. Об этом сообщает "РБК-Украина". ссылаясь на источник в Офисе президента.

По словам источника, Зеленский продолжает рассматривать возможность введения чрезвычайного положения.

"Но он также рассматривал этот вопрос в пятницу и в субботу. И не ввел пока…Офис президента с пятницы рассматривает возможность введения чрезвычайного положения, если это потребуется для нераспространения коронавируса COVID-19. Ежедневно проводятся совещания с собранием министров, секретаря СНБО, работников Офиса для решения неотложных вопросов", - отметил собеседник.

Ранее Зеленский записал обращение к украинцам.