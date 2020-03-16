В понедельник, 16 марта, президент Украины Владимир Зеленский записал обращение к украинцам. Соответствующее видео появилось в Talegram-канале главы страны.

Так, Зеленский заявил, что от вируса спасают жесткие решения.

Опыт Китая показывает, что непопулярные и жесткие решения преодолевают вирус и спасают жизни. Опыт других стран показывает, что мягкотелость и либеральность - союзники коронавируса. Поэтому мы будем действовать жестко, безотлагательно, возможно, непопулярно, но ради одного - жизнь и здоровье украинский.

Напомним, в Украине всего подтверждено 5 случаев заражения коронавирусом, 4 из них - в Черновицкой области. Кроме того, также в Украине зафиксировали первую смерть от covid-19. Жертвой стала женщина из Житомирской области. В то же время, первый пациент в Украине с коронавирусом - вылечился.

Кабинет министров ввел карантин в Украине в связи со вспышкой коронавируса. Также ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире. А Украина закрыла границу для иностранцев.

Позже в городах Украины массово начали объявлять чрезвычайное положение. Зеленский создал совет по борьбе с коронавирусом.

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