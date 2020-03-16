"Мы будем действовать жестко": Зеленский рассказал о борьбе с коронавирусом [ Редактировать ]
В понедельник, 16 марта, президент Украины Владимир Зеленский записал обращение к украинцам. Соответствующее видео появилось в Talegram-канале главы страны.
Так, Зеленский заявил, что от вируса спасают жесткие решения.
Опыт Китая показывает, что непопулярные и жесткие решения преодолевают вирус и спасают жизни. Опыт других стран показывает, что мягкотелость и либеральность - союзники коронавируса. Поэтому мы будем действовать жестко, безотлагательно, возможно, непопулярно, но ради одного - жизнь и здоровье украинский.
Напомним, в Украине всего подтверждено 5 случаев заражения коронавирусом, 4 из них - в Черновицкой области. Кроме того, также в Украине зафиксировали первую смерть от covid-19. Жертвой стала женщина из Житомирской области. В то же время, первый пациент в Украине с коронавирусом - вылечился.
Кабинет министров ввел карантин в Украине в связи со вспышкой коронавируса. Также ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире. А Украина закрыла границу для иностранцев.
Позже в городах Украины массово начали объявлять чрезвычайное положение. Зеленский создал совет по борьбе с коронавирусом.
"Подробности" также писали о том, какие пункты пропуска закроют.
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