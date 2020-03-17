Кабмін ухвалив закриття ресторанів, фітнес-центрів та ТРЦ [ Редактировать ]
Від сьогодні по всій Україні мають припинити роботу всі заклади громадського харчування, торговельно-розважальні центри, фітнес-центри, заклади культури. Відповідне рішення ухвалили в Кабінеті міністрів.
Також заборонено проведення всіх масових заходів, у яких бере участь понад 10 осіб. Дозволена робота продуктових магазинів, АЗС, аптек, банківська та страхова діяльність.
А від завтра почне діяти заборона на перевезення пасажирів залізничним транспортом в усіх видах внутрішніх сполучень.
Крім того на урядовому порталі йдеться, що від сьогодні буде зачинене метро в Києві, Харкові та Дніпрі. Напередодні президент рекомендував зачинити підземку з 18 березня.
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