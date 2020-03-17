Китайській мільярдер подарував США мільйон масок [ Редактировать ]
Мільйон масок та майже півмільйона тестів на коронавірус відправить у США мільярдер Джек Ма. Про це китайський підприємець повідомив на своїй сторінці у "Твіттері".
"Усього найкращого нашим друзям в Америці!" - побажав Ма у своєму дописі. Раніше таку саму допомогу він надіслав до Японії, Південної Кореї, Італії, Ірану та Іспанії.
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